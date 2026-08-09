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中日ドラゴンズの村松開人内野手は8日、京セラドーム大阪で行われた阪神タイガース戦に「2番・遊撃」でスタメン出場。4回に一回転しながら一塁へ好送球するファインプレーを披露した。







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中日が4-1とリードして迎えた4回、先頭の阪神・熊谷敬宥が遊撃方向へ打球を放った。



村松は打球を捕球すると、勢いのまま一回転しながら一塁へ送球。難しい体勢から正確なスローイングを見せ、熊谷をアウトに仕留めた。



阪神・藤川球児監督は一塁のアウト判定を巡ってリクエストを要求したが、リプレー検証の結果、判定は変わらず。村松の好プレーでアウトをもぎ取った。











この日は守備だけでなく、打撃でも存在感を示した。5回無死二塁の第3打席では、中前への適時打を放ち、リードを4点に拡大。8回にも投手への内野安打を記録し、5打数2安打1打点の活躍を見せた。



中日は2回に加藤匠馬、先発投手のカイル・マラー、福永裕基の3者連続適時打で4点を先制。その後も追加点を奪い、7-1で阪神を下して5連勝を飾った。































【動画】くるっと一回転！村松開人のファインプレーがこちら

DAZNベースボールのXより













華麗なる守備



一回転からの好送球

村松開人 さすがの好プレー



※藤川監督がリクエストするも判定そのまま



⚾️阪神×中日

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【了】