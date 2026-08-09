







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースへ加入したタリク・スクーバル投手は4日（日本時間5日）、敵地シカゴ・カブス戦で移籍後初先発を果たし、6回（85球）を投じて失点2と好投した。しかし、その後は救援陣が崩れ、チームは敗戦を喫した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が報じている。



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ドジャース打線は試合を通じて1点しか奪えず、スクーバルが降板した時点で1-2とリードを許していた。6回にはカイル・タッカー外野手の守備のミスもあり、スクーバルは負担の大きい投球を強いられた。デーブ・ロバーツ監督は、その内容も考慮して85球で交代を決断したという。



ドジャースはポストシーズンを見据えており、大谷翔平選手に加えてスクーバルへも過度な負担をかけないことが重要になる。スクーバルは肘の手術から復帰した今季、1試合で96球を超えて投げていない。



ロバーツ監督はこの交代について「彼にはまだ貢献できる余地があることは分かっているが、賢明かつ慎重を期す方針だ。彼にはさらに頑張ってもらいたいが、今夜はそうするべきではない。延長戦に突入するリスクを冒す価値はないと感じた」と振り返っている。



交代を告げられたスクーバル自身は「監督からもう終わりだと言われた。でも、体調は良かった。そのことを監督に伝えただけだ。そういう判断や監督の采配については信頼するつもりだ。彼が監督であるのには理由がある。監督が最善だと思うことなら、いつでも支持する」と言及した。













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