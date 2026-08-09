







台湾プロ野球で本塁打王と打点王に輝いた左の大砲が、日本で壁にぶつかりながら復調の兆しを見せている。来日1年目の埼玉西武ライオンズ・林安可外野手は、一軍での出場機会減少とファームでの再調整を経て、7月に打撃を上向かせた。「人生をかけて日本に来た」と語る29歳は、何に苦しみ、何を変えたのか。日本挑戦を決めた背景や野球人生の原点、異国での日々を支える仲間との交流とともに、その現在地に迫った。（取材・文：灰原万由）





プロフィール：林安可

台湾出身。南英商工高、中国文化大を経て、2019年ドラフト1位で統一ライオンズに入団した。2020年には本塁打王、打点王、新人王、ベストナインを獲得。2026年に西武へ加入し、来日1年目の今季は一時ファームで再調整したものの、夏場に打撃を上向かせ、左の長距離砲として存在感を高めている。



「球速、球質、制球と全てのレベルが高い」日本で直面した壁

[caption id="attachment_279477" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた西武・林安可【写真：編集部】[/caption]











西武の林安可が、夏場にバットでチームを押し上げている。



来日1年目のシーズン序盤は日本の投手への対応に苦しみ、一時はファームで過ごしたが、7月は14試合に出場して打率.311、4本塁打、9打点、OPS.985と、数字にも復調ぶりが表れている。かつて台湾プロ野球で本塁打王、打点王に輝いた左の大砲が、日本の投手に適応しながら本来の打撃を取り戻しつつある。



ただ、「まだまだ足りない部分がたくさんある」と上向いた数字にも満足はない。「これからもっと修正していかなければいけないことがいっぱいある」と課題から目をそらさずにいる。



台湾でプレーしていた頃との違いを、林は打席の中で感じている。



「日本のプロの投手は球速、球質、制球と全てのレベルが高い」



球の速さだけでなく、手元での強さ、狙った場所へ投げ切る精度も高い。さらに、ほとんどが初対戦となる相手ばかりで、映像やデータだけではつかみ切れない球筋や間合いにも対応しなければならなかった。「苦戦したり、時間がかかって工夫したところ」と、一打席ごとの経験を日本で戦うための学びに変えている。



苦しさは出場機会にも影響した。5月中旬から後半にかけて調子が上がり切らず、一軍では代打起用が中心になった。



「出場の機会も立てる打席も少なくなって、代打がメインになって、それから試合感覚がなくなってどんどん調子が悪くなっていってしまった」



限られた一打席で結果を求められる状況は、打者に必要なリズムを保つ難しさにもつながり、5月29日に出場選手登録を外れた。







ファームで取り戻した試合感覚 長いスイングをコンパクトに

[caption id="attachment_279475" align="alignnone" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの林安可【写真：産経新聞社】[/caption]











登録抹消は悔しさを伴うものだったが、ファームでの約1カ月は立て直しの時間となった。二軍では結果が良くても悪くても毎試合フル出場し、打席に立ち続ける中で感覚を取り戻していった。



「だんだん自分の中で試合感覚を取り戻せたことで調子も戻ってきたので、二軍での調整の期間は今思えば本当に助かった」



また、小関竜也ファーム監督やコーチ陣から助言を受け、スイングやタイミングも見直した。林自身も「今までのスイングはちょっと長くて、日本のピッチャーに対して間に合わない部分もある」と受け止め、コンパクトな振りを意識した。準備を早め、打ちにいくゾーンも整理しながら打席数を重ねた時間が、一軍復帰後の打撃につながっていった。



すると、修正の成果は長打で表れ始めた。



6月30日に一軍復帰すると、7月12日の日本ハム戦でバットが火を噴いた。1点リードの初回2死一塁で迎えた第1打席。カウント2―2から相手先発・福島蓮の直球を捉えると、打球は右翼ポール際へ飛んだ。一時はファウル判定となったが、リプレー検証の末に判定が覆り、来日後初の2戦連続アーチとなった。さらに4回先頭で迎えた第2打席では、ツーシームを完璧に捉えて右中間へ5号ソロ。2打席連発でリードを広げ、復帰後に積み重ねてきた修正を結果で示した。





「人生をかけて日本に来た」より高いレベルを求めた決断

[caption id="attachment_279478" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた西武・林安可【写真：編集部】[/caption]











日本挑戦を決めた背景には、より高いレベルで自分を試したい思いがあった。海外FA資格を得たタイミングで西武から誘いを受け、胸にあった海外挑戦への夢が現実味を帯びた。



「いつか台湾よりもっと高いレベルの野球をやりたい、挑戦したい気持ちがずっとあった」



台湾で実績を積み、昨季も結果を残していた。それでも慣れた環境にとどまらず、まだ知らない舞台で自分を試すため、NPBへの挑戦を決めた。日本は、子どもの頃からテレビで見てきた侍ジャパンの選手たちがプレーする場所でもある。かつて画面越しに見ていた選手たちと同じリーグで戦う日々に、「最初はちょっとすごいなと驚きもありました」と率直な思いを明かす。



祖国を離れ、言葉も文化も異なる環境へ身を置く。不安がなかったわけではないはずだが、「不安よりも、これからの野球人生が楽しみすぎて、その気持ちの方が勝っていた」と、新しい場所で野球ができる期待の方が大きかった。安定した場所にとどまるより、まだ知らない野球を学びたい。日本で過ごす時間を、単なる移籍先での挑戦だけでは終わらせない思いがある。



「人生をかけて日本に来た」。この言葉には、移籍を一つの経験だけで終わらせない強い思いが込められている。結果を残すことはもちろん、日本の選手の良さや考え方、プレーへの向き合い方を吸収し、将来は台湾へ持ち帰ることも見据えている。



「日本の選手の良いところを勉強して、将来いつか台湾に戻るときがきたら、台湾の選手にシェアできるように学び続けたい」



海を渡った先で得る一つ一つの経験を、自身の成長だけで終わらせず、いつか台湾の選手たちへ伝えたい思いも背負っている。

















台湾プロ野球で本塁打王と打点王に輝いた左の大砲が、日本で壁にぶつかりながら復調の兆しを見せている。来日1年目の埼玉西武ライオンズ・林安可外野手は、一軍での出場機会減少とファームでの再調整を経て、7月に打撃を上向かせた。「人生をかけて日本に来た」と語る29歳は、何に苦しみ、何を変えたのか。日本挑戦を決めた背景や野球人生の原点、異国での日々を支える仲間との交流とともに、その現在地に迫った。（取材・文：灰原万由）［2/2ページ］













投手から強打の外野手へ 打席で生きる配球の視点

[caption id="attachment_268538" align="alignnone" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの林安可（写真：産経新聞社）[/caption]











野球人生の原点は、小学3年生の頃にさかのぼる。最初に心を動かされたのは、身近な存在だった。



「台湾でもテレビで高校野球が放送されているんですけど、子供の頃、親戚のお兄さんが高校野球をやっていました。その姿をテレビで見て、かっこいいなと思ったのが始めたきっかけです」



親戚がマウンドに立つ姿に憧れを抱き、自身も投手として野球を始めた。台湾プロ野球にも投手として入団したが、プロ最初のキャンプでは思うようにいかなかった。



「監督から『お前はもう野手にしなさい』って言われて、そこから野手になりました」



指揮官の一言をきっかけに、投手として始まった野球人生は、強打の外野手としての道へ進んでいった。



思いがけない形で野手に転向したが、投手の経験が生きていないわけではない。「ピッチャーの経験もあるので、打席の中でこれからどんなボールが来るとか、そういう配球面のことはピッチャーの心理で考えることが多い」と打席内では相手投手の心理を想像し、配球を読んでいる。豪快なスイングだけが林の打撃ではない。投手が何を嫌がり、どこで勝負したいのかを考える感覚も、日本の投手へ対応するための支えになっている。





ラーメン、釣り、日本語――仲間と深める日本での日々

[caption id="attachment_279479" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた西武・林安可【写真：編集部】[/caption]











グラウンド外では、日本での生活にも少しずつなじんできた。



日本でよく食べるものを聞かれると、「一番よく食べているのはラーメンです」と、焼肉や寿司もお気に入りに挙げる。遠征先で印象に残った場所には、初めて訪れた沖縄を挙げた。「もともと海が好きだから、綺麗な空と海を見て、プライベートでもう一度行ってみたい」と、日本での楽しみも少しずつ増えている。



一方で、夏の本拠地は適応すべき環境の一つでもある。台南の暑さを知っていても、湿気を帯びたベルーナドームは別物。それでも、厳しい暑さの中で7月に好成績を残していることは、日本での順応が進んでいる証しでもある。



チームメートとの交流も、異国で戦う日々の支えになっている。



共通の趣味を通じて距離を縮めたのが渡部聖弥だ。春季キャンプ地の南郷では一緒に釣りに出かけ、「2人とも釣りがめちゃくちゃ好きで、釣り友です」と、グラウンド外でも関係を深めてきた。



また桑原将志や蛭間拓哉から日本語を教わることも多く、「言葉で交流する中で日本語を教えてもらう」と、慣れない言葉や文化に向き合いながら、仲間との距離を縮めている。



シーズン後半へ向け、林が見据えるのは一打席ごとの積み重ねだ。日本の投手に適応し、技術を修正し、環境にも向き合う。やるべきことは多いが、「毎日ベストの状態でいられるように調整して、一打席一打席ちゃんと結果残せるようにできればチームにも大きく貢献できる」と目標は明確にある。



人生をかけて海を渡った台湾の主砲は、日本で学びながら、打線にさらなる力をもたらしていく。



（取材・文：灰原万由）











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『獅子回顧録』渡辺久信 著

「ライオンズは強くなければいけない」チームづくりに奔走栄光と苦悩と激動の20年本書は、選手、監督、フロントとしてライオンズに長く関わってきた私が『獅子回顧録』と題して、チームづくりを振り返る一冊となる。幸せなことに、愛するライオンズで現場のトップとフロントのトップの両方を務めさせてもらった。選手時代を振り返る章もあるが、2004年に二軍の投手コーチとしてライオンズに復帰してから、GMを務めた2024年までが中心となる。下記からチェック↓【関連記事】

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【了】