第108回全国高等学校野球選手権大会は9日、阪神甲子園球場で大会5日目を迎え、第1試合では新田（愛媛）と花巻東（岩手）が対戦。試合は花巻東が4-2で新田を破り、2回戦進出を決めた。

新田は築山朔弥、花巻東は萬谷堅心の両エースが先発。試合は序盤から動いた。

花巻東は2回、4番・古城大翔の安打などで2死二、三塁の好機をつくると、8番・斎藤蒼梧の適時打で1点を先制した。

4回にも花巻東は2つの四死球などで1死満塁とすると、新田先発・築山の暴投で追加点。試合を優位に進める。

反撃したい新田は5回、1死二、三塁の好機をつくると、2番・木下春空の犠飛で1点を返した。

花巻東は6回、4番・古城の二塁打などで2死三塁とすると、7番・久保村冠太の適時二塁打で再び2点差に広げた。

それでも新田はその裏、2死一、二塁から8番・秋山祐太の適時打で1点を返し、流れを渡さない。

しかし花巻東は8回、1死三塁から5番・萬谷が右翼へ浅い飛球を放つと、三塁走者・赤間史弥が相手守備の隙を突いて本塁へ生還。貴重な追加点を奪い、リードを2点に広げた。

投げては、先発の萬谷が7回を投げて2失点と試合をつくった。8回から赤間がマウンドに上がり、四球で走者を出したものの、後続を併殺打に仕留めて無失点で切り抜けた。

赤間は9回、先頭打者に死球を与えたところで降板。代わって登板した2年生右腕・菅原駿が後続を抑え、リードを守り切った。

花巻東が接戦を制し、2回戦へ駒を進めた。一方、5年ぶりに夏の甲子園へ戻ってきた新田は終盤まで食らいついたが、1990年選抜以来となる甲子園勝利には届かなかった。

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