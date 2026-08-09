







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、右肘の違和感で離脱中のウィル・クライン投手に同箇所の遊離体が見つかったことが明らかとなった。今後についてはまだ不透明だが、米メディア『ドジャースウェイ』は手術を受ける可能性について言及している。



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同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、ドジャースとクラインは手術も選択肢として検討しており、手術を受けた場合はポストシーズンに出場できなくなる可能性がある。同記者は『MRI検査で肘に骨片が見つかったことを受け、ドジャースは今後の対応を検討していると球界関係者が明かした。今後の方針が流動的であることについて率直に話すため、同関係者は匿名を条件に取材に応じた。クラインが手術を必要とする場合、今季中の復帰が危ぶまれることになる』と伝えている」と言及。



続けて、「今回の故障は近年では投手に多く見られる故障で、ブレイク・スネル投手やエドウィン・ディアス投手など、ドジャース投手も何人か悩まされてきた。手術を受けた場合、クラインは回復のため少なくとも2か月は負傷者リスト（IL）に入ることになるとみられるが、順調なケースでも復帰までは3か月ほどかかることが多い」と記している。



今季のクラインはここまで36登板、3勝4敗12ホールド2セーブ、防御率3.67といった数字を残しているが、このままシーズン終了となれば間違いなく痛手になりそうだ。











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