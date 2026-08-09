FC東京は9日、FW尾谷ディヴァインチネドゥの負傷について発表した。
発表によると、尾谷はキャンプ期間中に負傷し、チームドクターの診察を受けた結果、左第2中足骨疲労骨折と診断されたという。なお、離脱期間は明らかになっていない。
現在19歳の尾谷はFC東京U－15むさし、同U－18を経て、2026年にトップチームに昇格。明治安田J1百年構想リーグでは5試合に出場していた。
FC東京は9日、FW尾谷ディヴァインチネドゥの負傷について発表した。
発表によると、尾谷はキャンプ期間中に負傷し、チームドクターの診察を受けた結果、左第2中足骨疲労骨折と診断されたという。なお、離脱期間は明らかになっていない。
現在19歳の尾谷はFC東京U－15むさし、同U－18を経て、2026年にトップチームに昇格。明治安田J1百年構想リーグでは5試合に出場していた。
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