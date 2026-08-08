







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季ここまで、今一つ期待に応えられていない選手がいる。主力野手のムーキー・ベッツ内野手もその一人だが、苦境のチームを救うためにそろそろ奮起しなければならないかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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今季のベッツは日本時間7日終了時点で、78試合、打率.233、13本塁打、36打点といった数字にとどまっている。8月もここまでは6試合、打率.238、0本塁打、0打点と復調の兆しは見えていない。











チームは同日までに今季ワーストの6連敗を喫しているが、同メディアは「故障者の復帰だけを頼りにするわけにはいかない。スター選手たち、特に打撃陣からもっと多くの働きが必要だ」としつつ、「ベッツは6月末に復調の兆しを見せていたが、明るい兆候が見え始めたのも束の間、すぐに再び苦戦するようになり、彼自身もその原因について明確な答えを見つけられずにいる」と言及。



続けて、「彼は同5日の試合後に『ただのスランプだ。もっと良くならなければいけないということは分かっている。どこかでチームの力にならなければいけない。もうあまりにも長くかかりすぎている』と語った。発言の後半部分はその通りだ。しかし、だからこそこれは単なるスランプではなく、ほぼ2年間にわたって続いている傾向だと言える。何かを変える必要がある」と指摘している。



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