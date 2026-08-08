







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの山田哲人は8日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲で行われたファーム交流戦2回戦・オリックス・バファローズ戦に「2番・指名打者」で先発出場。約2カ月ぶりの実戦復帰を果たし、2打数1安打1打点を記録した。



ミスタースワローズが復帰戦から勝負強さを見せた。0-0で迎えた3回2死三塁、山田はオリックス先発・宮國凌空と対戦。フルカウントから鋭くバットを振り抜くと、打球は左前へ抜けた。



三塁走者が生還し、ヤクルトに先制点をもたらすタイムリーヒット。第1打席は遊ゴロだったが、2打席目できっちり結果を残した。



山田は履正社高から2010年ドラフト1位でヤクルトに入団。2015年には本塁打王、盗塁王、最高出塁率を獲得してリーグMVPに輝き、史上初となる複数回のトリプルスリーを達成するなど、長年にわたって球界を代表する内野手として活躍してきた。











今季は2月の春季キャンプ中に左内腹斜筋肉離れを発症し、一軍出場はまだない。5月にファームで今季初実戦を迎えたものの再び戦列を離れ、その後は調整を続けていた。



長いブランクを感じさせず、得点圏で鋭い一打を放った山田。まずは指名打者として2打席に立ち、安打と打点を記録したことは一軍復帰へ向けて明るい材料だ。

























【動画】ミスタースワローズが帰ってきた！山田哲人、復活のタイムリーヒット

DAZNベースボールの公式Xより













鋭く振り抜いた



山田哲人 復帰戦でタイムリー

2ヵ月ぶりの試合で2打数1安打1打点



⚾️オリックス×ヤクルト（ファーム）

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【了】