







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は5日（日本時間6日）、敵地シカゴ・カブス戦で今季第25号ソロ本塁打と第26号2ラン本塁打を放った。しかし、左膝に不安を抱えているため、いまだに二刀流に復帰はできていない。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が綴った。



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大谷は左膝の痛みのため、7月3日（同4日）以来マウンドに上がっていない。指名打者（DH）としては出場を続けているものの、欠場を申し出る日もあったほどだ。



それでも大谷はドジャースの1番打者として圧倒的な存在感を放っている。5日のカブス戦では球団歴代2位となる先頭打者本塁打を放ち、ピート・クローアームストロング外野手とのMVP争いが早くも過熱している。



それでも投手・大谷の復帰を求める声は多い。大谷自身は、日ごとに膝の調子は良くなっていると感じているようだ。



注目の集まる大谷の二刀流復帰時期について、エスピナル氏は「復帰までの具体的なスケジュールは現時点では不透明だ。彼の復帰に向けた段階は、プライオボールの投げ込み、ロングトス、そしてブルペン投球となる。さらなる後退を避けるため、適切な段階を踏んで調整を進めていくことが目標だ」と綴っている。











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