PSVは8日、日本代表MF佐野航大をNECから完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2031年6月30日までの5年契約を締結。背番号は「24」を着用する。オランダメディア『テレグラフ』によると、移籍金は最大で1700万ユーロ（約30億円）となる。

現在22歳の佐野は、米子北高校出身で卒業後はファジアーノ岡山に加入。岡山で1年半を過ごすと、2023年夏にNECへの完全移籍が決定。NECでは絶対的な主力選手にまで上り詰め、2025－26シーズンはエールディヴィジで全試合に出場。クラブのリーグ戦3位躍進に大きく貢献した。

今夏の移籍市場で去就が大きな注目を集めていた佐野には、プレミアリーグのクラブからの関心が伝えられていたほか、ブンデスリーガのホッフェンハイムとは契約直前まで交渉が進んだものの破談に。そんななか、オランダの名門PSVが今年1月の移籍市場に続いて獲得に興味を示すと、8月上旬に入り交渉が進展。現地時間5日に行われたメディカルチェックを経て、同8日にPSVへの加入が正式発表された。

佐野はクラブ公式サイトを通じて、以下のようにコメントを述べている。

「今回の移籍は、僕のキャリアにおける理想的な次のステップだと考えています。PSVはあらゆる面でトップクラブです。さらに、監督の人柄やサッカースタイルにも魅力を感じています。監督はジェフユナイテッド（千葉）での経験もあり、日本語も少し話せることは素晴らしいことです。早くピッチに立ちたいと思っています。PSVのために、毎日全力で戦っていきます」



佐野の加入するPSVはオランダ屈指の名門クラブで、これまで通算24度のリーグ制覇を誇っており、現在はリーグ3連覇中。チームを率いるのは、ピーター・ボス監督で、これまでアヤックスやレヴァークーゼンなどの指揮を歴任し、2023年夏からPSVの監督を務めている。