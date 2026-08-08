







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはタリク・スクーバル投手の加入によって、先発候補が11人にまで膨れ上がった。ポストシーズンでは4人に絞る必要があり、山本由伸投手とスクーバルが当確とみられる一方、大谷翔平選手らの状態が残りの枠を左右する。米メディア『ジャスト・ベースボール』のランドン・ベイロン記者が言及した。



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ポストシーズンの先発では、山本とスクーバルが確実視されている。山本は昨季のポストシーズンで37回1/3を投げて自責点6に抑え、スクーバルも20回2/3で奪三振36を記録しながら失点4と好投した。











残る2枠はブレイク・スネル投手と大谷が有力とみられている。スネルは負傷から復帰予定で、前年も長期離脱後に防御率2.41を記録した。大谷については、復帰すれば先発起用される可能性が高いものの、長いイニングを投げるまで状態を作れるかは不透明だ。



そのため、大谷の登板時には後続に複数回を投げられる投手を配置するかもしれない。タイラー・グラスノー投手やジャスティン・ロブレスキ投手、佐々木朗希投手らが、その役割を担う候補になるだろう。



先発から外れる可能性のある佐々木についてベイロン氏は「昨季10月にリリーフとして彼が記録した防御率0.84は、改良された新たな武器を駆使する前の成績だった。またポストシーズンでリリーフに復帰することについても、本人は前向きな姿勢を示している」と言及した。





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