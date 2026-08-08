







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは先日、昨季まで2年連続でサイヤング賞を受賞しているタリック・スクーバル投手をトレード獲得した。WS3連覇へ向け大きな補強に成功したが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、サンディエゴ・パドレスに目標を阻まれる可能性について言及している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



パドレスは日本時間6日終了時点では、ナリーグ西地区首位に立つドジャースとは10ゲーム差の3位に位置している。ただ、直近10試合は7勝3敗と調子を上げており、ワイルドカード圏内には2ゲーム差に迫っている。



同メディアは「ケーシー・マイズ投手、ロビー・レイ投手の補強に加え、打線もここ最近は好調を維持していることから、プレーオフで脅威となるのではないかと期待する声も出始めている。MLBインサイダーのエドゥアルド・ペレス氏は、ドジャースを倒せる数少ないチームの一つがパドレスだという見方を示した」と言及。



続けて、「パドレスには試合を締めくくることのできる強力なブルペンがある。それに、本来は現在の数字が示すような実力ではない打者たちもいて、この数週間で調子を取り戻している。もし地区シリーズやリーグ優勝決定シリーズでドジャースと対戦することになれば……。過去にドジャースに何度も苦しめられてきた歴史があるからこそ、心理的にも互角以上に渡り合えるチームがあるとすれば、それはパドレスだと思う」という同氏の見解を伝えている。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】