







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季ここまで、今一つ調子が安定してこない選手がいる。先発ローテーションの一角を担う佐々木朗希投手もその一人だが、米メディア『ファンサイデッド』は、期待されていたような姿には程遠いと厳しい見解を示している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季の佐々木は日本時間6日終了時点で、19登板、5勝5敗、防御率4.64といった数字にとどまっている。いい時と悪い時の差が激しく、現状ではローテ内で確固たる存在とは言えない立場だ。











同メディアは「ここまでの佐々木の成長ぶりについて、ファンが憤慨するのも無理はない。大きな期待を集めて加入したものの、チームが彼をメジャー、そして先発ローテへ急いで送り込んだことで、かえって足踏みさせてしまっているようにも見える。将来性を感じさせる場面は何度もあったが、最終的には期待されたレベルの結果を残せていない。今季は奪三振は量産しているが、投球内容は安定感を欠いている」と指摘。



一方、「彼を戦力として生かしたいのであれば、リリーフ起用という選択肢もあるだろう。そうすれば、佐々木にかかるプレッシャーを軽減できるだけでなく、ポストシーズンに向けた投手層の強化にもつながる。タイラー・グラスノー投手とブレイク・スネル投手が近いうちに復帰する見込みであることを考えれば、佐々木を一度ブルペンへ回し、それがプラスに働くか試してみるのも悪い案ではない」とも提案している。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】