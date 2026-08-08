







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間3日、昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得しているタリック・スクーバル投手を獲得した。長らく噂されてきた大型補強がついに実現したが、これにあるライバル球団の幹部が“白旗”を上げているという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ドジャースは昨季までワールドシリーズ（WS）を2連覇。今季も日本時間4日終了時点で、2位に9ゲーム差をつけてナリーグ西地区首位に立っている。元々強いチームに球界トップクラスの先発が加わったことに、ファンやメディアの間では様々な反応が出ている状況だ。



同メディアは「ドジャースがスクーバルを補強したことで、『ロサンゼルスが野球を壊している』といういつもの批判が再び巻き起こった。各球団やファンの間では、スクーバルはドジャースへ移籍するだろうとの見方が以前から広がっていたが、それが現実となったことで、不満や怒りの声が噴出している」と言及。



その上で、「あるライバル球団の幹部は、自身の球団がスクーバル獲得に動かなかったにもかかわらず、ドジャースの補強について呆れたような反応を示し、まるで今季を諦めたかのような発言をした。彼はUSAトゥデイのボブ・ナイチンゲール記者に対し、『もう残りのシーズンを戦う意味なんてない。すべて終わったよ』と述べた」と伝えている。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】