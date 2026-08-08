上川畑大悟の再起に見た、諦めない大事さ。鷹相手の接戦はCSに向けて大き…

ソフトバンクは勝ち方を知っている

8月最初のソフトバンク3連戦が終わった。大阪→福岡の移動込みの変則シリーズだったが、結果は厳しかったと言わざるを得ない。追撃のためには最悪でも2勝1敗、あわよくば3つ勝って少しでも差を詰めたかった。対戦成績でカモにされてきたが、反転攻勢のきっかけを作りたかった。それが1勝2敗の負け越しに終わった。優勝をあきらめる必要はないが、正直、手が届かないと思う。

この3連戦もホークスの強さ、手堅さは際立っていた。本当に勝ち方を知ってる大人のチームだ。ファイターズはこの3連戦もエラーが多かった。そのエラーに関し（ポジションを「コロコロ」変える）新庄剛志監督の采配を批判する論調も目立ってきた。まぁ、こういうのは結果責任である。うまく行けば名采配、負ければ「全国の監督さん」（by新庄さん）に叩かれる。そして対ホークス戦3勝14敗（8/6終了時点）は厳然たる事実なのだ。

8/4の初戦（ソフトバンク15回戦）、伊藤大海があれほどの力投（7回98球、被安打8、三振8、失点1）を見せ、尚も上沢直之に敗れるというガッカリ感である。ホークスは柳田悠岐の2ベースを足がかりに、牧原大成ライトフライ（タッチアップで3進）、山本祐大ライト犠飛、とわずか1安打で得点というソツのなさだった。打ち崩さなくても得点が奪えるのだ。進塁打や犠打、そして走塁の意識が高い。

第2戦（同16回戦）は先発北山亘基（2回52球、5失点）の後を受け、金村尚真（3回39球、無失点）が試合を立て直した。最大4点差つけられた「負けゲーム」が、6回代打清宮幸太郎の2点タイムリーで5対5の同点まで行く。これまでは先発が大量失点してそれっきりというゲームが多かったが（そして、なぜホークス打線は確信を持って狙い球に踏み込んでくるのか大いに問題だったが）、この試合は様相が違った。やられっ放しでは終わらない。打ち合いに持ち込んだ。勝敗は8回裏の野村勇2ランで決したが、ファイターズは9回、尚も追いすがった。無死2、3塁を作る。しかも（同点の）2塁走者は代走五十幡亮汰だ。

ここで犠飛でもいい、スクイズでもゴロゴーでもいい。どうにかして1点奪えればピッチャーに重圧がかけられたのに、代打常谷拓輝三振、代打清水優心三振、（野村佑希は四球で満塁の後）、万波中正三振でジ・エンドだった。世間的にはこの局面、「ハムは代打の層が薄い」ということになっているようだが、その代打に何をさせたいかということではないか。「目の覚めるような当たり」「感動のプロ初ヒット」が見たくて、ルーキー常谷を使ったのならその賭けは外れたのである。

初見でプロの球筋はなかなか見極められない。当て勘のあるバッターが転がしてたら、2塁走者は五十幡だ、何が起きたかわからない。僕は選手起用そのものじゃなく、（その起用につながった）作戦意図をを問う。クリーンヒットによる得点なんてそう簡単には生まれない。あそこは泥臭い得点を狙うシーンではなかったか。

嬉しい鎌ケ谷組の活躍

第3戦（同17回戦）は6回表、レイエスの2ランで逆転したと思ったら、あっさりその裏、牧原大成タイムリーで同点にされて非常に嫌なムードだった。スコアは2対2なのだが、こうも負け続けるとトラウマになる。リードを奪ってもゲームを支配できる感じがしないのだ。この試合のポイントは8回、ソフトバンク3番手、オスナの乱調だろう。ヒット2本と四球で満塁を作り、野村佑希への頭部死球で危険球退場（勝ち越し点）。有薗直輝三振の後、この日スタメン抜擢の上川畑大悟が走者一掃の適時2塁打（スコア2対6！）。

この上川畑の活躍は泣けた。5月、緩慢な走塁で懲罰抹消を食らって、鎌ケ谷で再起を期し懸命のプレーを続けてきた男だ。こういうのがファイターズの物語だなぁと思う。ミスをしても再チャレンジがある。諦めずにがんばれば這い上がれる。ホークスのようにチームとしての完成度はないけれど、みんなチャレンジを続けている。僕らファンは鎌ケ谷組の活躍が飛び上がるほど嬉しい。堀瑞輝の復活、有薗直輝の本格化。そうだ、諦めなければ物語は続く。

たぶん、これからチームはCSにフォーカスしていくことになるだろう。この3連戦はすべて接戦だった。大きな変化だ。これまで大敗を喫していたのとは違う。バッテリーの攻め方に工夫が見られたし、打線は押し返した。まだファイターズは弱い。けど、「強いソフバンさん」とのスパーリングを重ねて力をつけていってる。諦めずに戦おう。上川畑がそうであったように、やれることを懸命にやり切ろう。

PS.8/7の楽天17回戦では同じく懲罰抹消を食らっていた吉田賢吾が3の3の大活躍。この流れは大事にしたい。次はジェッシーの復活か。ハルタクのコールアップか。