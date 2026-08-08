







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはタリク・スクーバル投手を獲得し、サイ・ヤング賞級の投手が並ぶ先発ローテーションを完成させた。主力5投手の年俸額は、多くの球団の総年俸を上回る規模に達している。米メディア『ブロ・バイブル』のコリン・ウィット記者が言及した。



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スクーバルは大谷翔平選手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、山本由伸投手とともに、ポストシーズンの第1戦を任されても不思議ではない先発陣を形成することになる。5人の年俸額は、メジャー30球団のうち19球団の総年俸を上回る水準だ。



スクーバルは移籍時点で7勝5敗、防御率2.79、96回2/3で奪三振116、与四球14を記録していた。すでに強力だった先発陣へ、球界屈指の左腕が加わったことで、他球団のファンからは戦力格差を批判する声も上がっている。



一方、スクーバルはすべての球団に自身を獲得する機会があったと主張した。ドジャースは3人の有望選手を放出し、残る年俸を引き受けたうえで、将来の戦力よりも優勝を優先する決断を下した形だ。



批判が多いドジャースのスクーバル獲得について、ウィット氏は「ドジャースは度を越しており、うっとうしく、まるで銀行の窓から金の大砲を撃ち込むような、財政面での繊細さを欠いた運営をしている。しかし、彼らは勝利への執念も並々ならぬものだ」と言及した。













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