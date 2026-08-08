







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間3日、昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得しているタリック・スクーバル投手を獲得した。ワールドシリーズ3連覇の可能性は極めて高くなったとする声も多いが、そう簡単に事は進まないかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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同メディアは「他球団のファンの間では『2連覇中の王者には先発補強、ましてやリーグ最高の投手を獲得する必要はなかった』という見方が大勢を占めていた。机上の戦力だけを見れば、その意見にも一理ある。特に、昨季オールスターのクリス・ブビック投手も獲得したことを考えればなおさらだ」と言及。



その一方で、「それでは現実を見誤っている。大谷は膝の故障でいつ投手復帰できるかは決まっていない。ブビックはブレイク・スネル投手やタイラー・グラスノー投手らとともに60日間の負傷者リスト（IL）に入っている上、ジャスティン・ロブレスキの突然の不振という新たな問題も加わることになった。こうした現状が続く間は、スクーバルの存在は予想以上に重要となるだろう。新加入選手には酷かもしれないが、デビュー戦からローテの柱としての役割を担うことが期待される」と記している。



スクーバルは日本時間5日のシカゴ・カブス戦で移籍後初先発し、6回2失点とまずまずの投球を見せているが、次戦以降調子を落とすようなことがあれば今後が怪しくなってくるかもしれない。











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