







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季のトレード期限までに、エリック・ラウアー投手が放出されるのではと噂されていた。結果的には残留となったが、本人としても予想外の展開だったのかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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ラウアーは今季5月中旬にトロント・ブルージェイズから金銭トレードで加入し、ここまで9登板、5勝0敗、防御率2.96と好投している。ただ、タリック・スクーバル投手の加入や故障者の復帰に伴い、先発ローテから追われる公算が高いとして放出を予想する声は多かった。



同メディアは「ドジャースは大型トレードでスクーバルを獲得し、さらにカンザスシティ・ロイヤルズからクリス・ブビックも補強した。もっとも、ブビックは現在60日間の負傷者リスト（IL）に入っており、保険としてラウアーを残す方が安心だと判断したのかもしれない」と背景を推測。



続けて、「ラウアーはトレード期限前にフロントと交わしたやり取りについてカリフォルニアポストに語った」としつつ、「僕は『ドジャースに残りたい』という気持ちを伝えた。球団も、その思いをしっかり受け止めてくれたんだと思う。これは非常に稀なことだと思う。これまでこうした選択肢を与えられたことはないし、球団からここまで状況を詳しく説明してもらったこともなかった」という本人のコメントを伝えている。











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