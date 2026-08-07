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横浜DeNAベイスターズの牧秀悟内野手は7日、横浜スタジアムで行われた広島東洋カープ戦に「2番・二塁」でスタメン出場。9回に華麗なグラブトスを見せ、1点差での勝利に貢献した。



DeNAが2-1と1点をリードして迎えた9回、守護神のショーン・レイノルズがマウンドに上がった。



2死一塁から広島・佐藤啓介が放った打球は二塁方向へ。牧は打球を処理すると、そのまま華麗なグラブトスで一塁へ送り、最後のアウトを奪った。



レイノルズが1点差を守り抜き、DeNAが2-1で勝利。牧の好守が試合を締めくくった。



試合はDeNAが初回、筒香嘉智の本塁打で先制。4回に同点とされたが、6回に度会隆輝の適時二塁打で勝ち越し、そのままリードを守り切った。



この日の牧は打撃では4打数無安打。第1打席は二直に倒れ、その後は3打席連続三振に終わったものの、守備で勝利に貢献した。



今季はここまで一軍64試合に出場し、打率.285、18本塁打、47打点、2盗塁を記録している。

































【動画】最後にこのグラブトス！牧秀悟の好守がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













最後は華麗なグラブトス



牧秀悟 試合を締める好守

レイノルズ 1点差を守り抜く



⚾️DeNA×広島

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【了】