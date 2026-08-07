







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今季の大半を余裕のある状況で戦ってきたものの、直近の低迷によってポストシーズンでの優位性が揺らぎ始めている。3連覇を目指してタリク・スクーバル投手を獲得したが、不安要素はまだ残っている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が言及した。



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ドジャースはナ・リーグ西地区で優位に立ってきたが、最終目標は地区優勝ではなく、ナ・リーグ史上初となるワールドシリーズ3連覇だ。そのためには1回戦免除やポストシーズンを通じた本拠地開催権を確保することが重要になるが、現在の連敗によって状況は厳しくなっている。



特に打線では、ベッツの復調が必要となる。本人は現在の状態を「不振」と表現し、チームを助けなければならない時期が長く続きすぎていると認めた。しかし、ベッツについては一時的な不振ではなく、約2年間続いている不振だとの声もある。



さらにダルトン・ラッシング捕手が離脱したことも打線に影響を与えている。大谷翔平選手らが打線にいるものの、その穴をベン・ロートベット捕手とハンター・フェドゥシア捕手で埋めなければならない状況には不安が残る。



ポストシーズンに向けて不安が募るドジャースについて、パレロ氏は「これらの問題はすべて解決されなければならない。そうでなければ、ワールドシリーズへの道のりははるかに険しいものになる。こうした苦戦が長引けば長引くほど、10月になってから成功を収めることは難しくなるだろう」と言及した。











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