







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはデトロイト・タイガースからトレードでタリク・スクーバル投手を獲得し、ワールドシリーズ3連覇へ向けて戦力をさらに強化した。一方、圧倒的な資金力を背景とした球団運営が野球界へ悪影響を与えているとの批判も相次いでいる。米メディア『クラッチ・ポインツ』のマイケル・ウィテイカー記者が言及した。



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アンドリュー・フリードマン編成本部長は、現在のチームが球団の長い歴史において特別な時代を築く可能性を持っていると説明した。その機会を軽く扱うつもりはなく、試合に勝つために、できる限りのことを続ける考えを示している。



また、大谷翔平選手ら現在の主力選手たちが優勝を目指して準備を重ねていることにも触れた。その戦力へ新たな選手を加え、優勝の可能性を高められるのであれば、今後も積極的に動く方針だという。



ドジャースは批判を受けたとしても、現在の運営方法を変えるつもりはないようだ。球団が許される範囲で最大限の補強を行い、ドジャースへさらなる優勝をもたらす姿勢を貫くとみられている。



批判の多いドジャースの積極的な補強について、ウィテイカー氏は「ア・リーグのサイ・ヤング賞を2年連続で受賞しているスクーバルは、MLB最高額の年俸総額を誇るドジャースに加わった。このトレードでドジャースの運営方針に対する批判が相次いでおり、来季にロックアウトにつながる可能性があると懸念する声も多い」と言及した。













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