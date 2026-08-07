







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6日、シカゴ・カブスと戦い6-7で敗れた。今季ワーストの6連敗とチームが苦境に陥っている中、デーブ・ロバーツ監督の試合後コメントがファンの怒りを買っているという。米メディア『スポーツスキーダ』が報じた。



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同メディアは「同日の試合に敗れた後、ロバーツ監督は記者団に対しやや無関心な見解を示した」としつつ、「負けるのは本当に辛いが、また勝てるようになる。選手たちが最後まで戦う姿勢を見せてくれたのは良かった。結果的には届かなかったが、これが野球だ」という同監督の試合後コメントを紹介。



このコメントに対し、SNS上には「彼は辞めるべきだ」、「シーズンを通してずっと物事を軽く考えすぎている」、「いつも言い訳ばかりだ。こういうときこそ、あなたが違いを生み出すべきなのに」といった厳しい声が上がっていると伝えている。



ドジャースは同日終了時点では、2位に8ゲーム差をつけてナリーグ西地区首位に立っている。まだまだ差は大きいとはいえ、現状を楽観視していい理由にはならないと考えているファンも少なからずいるようだ。











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