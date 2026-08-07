







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間4日、ダルトン・ラッシング捕手が右肘の張りにより負傷者リスト（IL）することになった。現段階では症状は軽いとされているが、早期復帰に向けては安心できない要素もあるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ラッシングは同箇所の違和感を理由に、3日の試合は急遽スタメンから外れた。その後IL入りする流れとなったが、チームはこれに対応するため、ハンター・フェドゥシア捕手、ベン・ロートベット捕手をそれぞれトレードで獲得している。



同メディアによると、デーブ・ロバーツ監督はラッシングの故障について「何か一つの出来事が原因だったわけではない」としつつも、「本人はこれまでに何度か同じような症状が出たことがあると言っていた。これまでにも対処してきた経験があるというのは良いことなのかもしれないが、どれくらい時間がかかるのかについては誰にも分からないと思う」と心配そうに語ったという。



ドジャースは現在、正捕手のウィル・スミス捕手も首痛で離脱中だが、しばらくは新戦力を上手く使って耐える必要がありそうだ。











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