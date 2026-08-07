オイシックス新潟は7日、宮森智志投手が海外移籍のため2026年８月7日付で退団すると発表した。なお今後は、韓国のプロ野球チームであるサムスン・ライオンズにてプレーを続けることが決定している。

宮森は今季からオイシックスでプレーし、ここまで二軍戦に17試合・84回2/3を投げ、5勝5敗、防御率4.36の成績を残していた。

▼ 宮森智志

「監督、コーチ、チームメイト、スタッフの皆さん、サポーターの皆さんのお陰ですごく良い経験をすることができ、次のステージへ向かう自分を温かく見送ってくださることに感謝の気持ちでいっぱいです。シーズン序盤は慣れない先発起用に苦労する場面は多くありましたが、チームの中で監督・コーチ、投手・野手関係なく様々なアドバイスを頂いてなんとか形にすることができたと思っています。サポーターの皆さんはいつも温かく見守り、試合では熱い応援をしていただけたおかげで、のびのびとプレーすることができました。遠いところからではありますが、残りのシーズンのオイシックス新潟アルビレックスBCを全力で応援します！最後に、5月に斗山ベアーズへ移籍した高田琢登選手が敵チームになるので絶対に負けません！短い間でしたが本当にありがとうございました」