6日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷沢健一氏と今江敏晃氏が、中日・福永裕基について言及した。

福永は同日のヤクルト戦、『1番・セカンド』でスタメン出場を果たし、0－0の8回無死走者なしの第4打席、清水昇からセンター前に安打を放ちチャンスメイクして5得点につなげた。また、この日は3安打の活躍。

谷沢氏は「元々勝負強さがあって、3番も打ったこともあるし、6番あたり、チャンスが回るところも経験している。けども、勝負強いバッターが1番にいるとチャンスが作りやすい。今日も3安打。特に8回の先頭バッターで狼煙を上げるというかね。そういう意味では福永が、これからキーポイントになるんじゃないですかね」と評価。

今江氏も「彼はホームラン2本と出ていますけど、右中間に放り込めるパワーもある。アウトコースの球が強い。インサイドを捌き出しているので、かなりバッターの幅も広くなってきている。内容もよくなっている」と、今後の打撃に期待した。

福永はここまで71試合に出場して、打率.264、2本塁打、14打点の成績を残している。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』