第108回全国高等学校野球選手権大会は7日、阪神甲子園球場で大会3日目を迎え、第2試合では八幡商（滋賀）と健大高崎（群馬）が対戦。試合は健大高崎が7-1で圧勝し、2年ぶりの初戦突破を決めた。

八幡商は背番号11の久保田渓五、健大高崎は背番号1の石垣聡志が先発した。

健大高崎は2回、6番・狩野蓮義が死球で出塁するなどして1死二塁の好機をつくると、8番・豊永飛輝の適時打で先制した。

その後は八幡商の先発・久保田を攻略できず、追加点を奪えない展開が続いた。しかし5回、八幡商がエース・田上晴也をマウンドへ送ると、健大高崎打線が一気に畳みかけた。

1死一塁から5番・大岩翔斗が適時二塁打を放って追加点。さらに1死一、二塁から7番・岩井由来、8番・豊永の連続適時打でリードを5点に広げると、1番・神崎翔斗にも2点適時二塁打が飛び出し、この回一挙6点を奪った。

反撃したい八幡商は6回、1死二塁の好機をつくったものの、3番・辻出愛輝、4番・辻井煌大が凡退。9回には1死二、三塁から6番・桑原太暉の二ゴロの間に1点を返すも及ばなかった。

健大高崎の先発・石垣が9回を投げ切り、11奪三振1失点で完投。投打が噛み合った健大高崎が7-1で快勝し、2回戦へ駒を進めた。

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