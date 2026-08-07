楽天は7日、8月11日のオリックス戦で、「夏スタ! STARLIGHT GALAXY」のイベントの一環として、かくだ田園ホールで開催中の特別企画展「ポケモン天文台」から案内役の『ほしぞらピカチュウ』が来場することになったと発表した。
『ほしぞらピカチュウ』との写真撮影会を開催するほか、「楽天イーグルス ラッキー7 Supported by セブン-イレブン」への出演等、フィールドにも登場する。
楽天は7日、8月11日のオリックス戦で、「夏スタ! STARLIGHT GALAXY」のイベントの一環として、かくだ田園ホールで開催中の特別企画展「ポケモン天文台」から案内役の『ほしぞらピカチュウ』が来場することになったと発表した。
『ほしぞらピカチュウ』との写真撮影会を開催するほか、「楽天イーグルス ラッキー7 Supported by セブン-イレブン」への出演等、フィールドにも登場する。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。