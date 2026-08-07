楽天は7日、8月11日のオリックス戦で、「夏スタ! STARLIGHT GALAXY」のイベントの一環として、かくだ田園ホールで開催中の特別企画展「ポケモン天文台」から案内役の『ほしぞらピカチュウ』が来場することになったと発表した。

『ほしぞらピカチュウ』との写真撮影会を開催するほか、「楽天イーグルス ラッキー7 Supported by セブン-イレブン」への出演等、フィールドにも登場する。