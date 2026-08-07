ファジアーノ岡山は7日、全北現代モータース（韓国1部）からMFオベルダンを完全移籍で獲得したことを発表した。背番号は『80』となる。

1995年7月30日生まれのオベルダンは現在31歳。ブラジル人のボランチは、母国のリオ・ブランコでプロキャリアを始めた後、フィゲイレンセや浦項スティーラースなどを経て、今冬に全北現代モータースに加入。韓国1部リーグでは通算120試合に出場したほか、2年連続でベストイレブンに選出された実力の持ち主だ。

ファジアーノ岡山に加入するオベルダンは、クラブ公式サイトにてコメントを残した。

「こんにちは、オベルダンです。私のポジションは主にボランチで、守備での貢献とパス精度を強みとし、攻守を繋ぐ『コネクター』としてプレーすることが特徴です。 今回、ファジアーノ岡山でプレーする機会をいただき、大変嬉しく思うとともに、強い意欲に満ちあふれています。 チームの一員として、仲間たちと力を合わせ、クラブの目標達成に向けて素晴らしいシーズンにしたいと思っています。ファン・サポーターの皆さんには、ピッチ上で常に高いモチベーションを持って全力を捧げることをお約束します。 勝利にこだわり、持てる力をすべて出し切る姿をお見せしますので、応援よろしくお願いします！」