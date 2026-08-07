楽天は7日、『マエケン画伯』グッズ第二弾を販売することになったと発表した。

プロ野球選手でありながら、その卓越した絵の才能で多くのファンを魅了し、「画伯」との呼び声も高い前田健太選手。3月に発売し大きな反響を呼んだ『マエケン画伯』グッズ第1弾に続き、待望の第2弾が登場。

第2弾では、前田健太選手本人の希望により、夏場のチーム移動時に選手が着用できるよう、ポロシャツに合う「イヌワシ」のイラストを描き下ろした。

その他、第一弾同様にTシャツやタオル、トートバッグ等が登場。8月11日（火・祝）から楽天イーグルス グッズショップ スタジアム店チームショップおよびエスパル仙台店と、オンラインショップで販売を開始する。

なお、楽天イーグルス公式YouTubeチャンネルでは、『マエケン画伯』が第2弾グッズ用のイラストを描き下ろす様子を公開している。

▼ 商品ラインナップ

・ポロシャツ（M／L／XL／2XL）：5,300円

・Tシャツ（M／L／XL／2XL）：3,800円

・トートバッグ：3,000円

・ランチトート：2,200円

・フェイスタオル：2,200円

・ハンドタオル：1,100円

・Tシャツキーホルダー：900円

・アクリルキーホルダー：850円

・ミニフレームマグネット：700円

・（Eコレ）アクリルキーホルダー：850円

・（Eコレ）缶バッジ：500円

・（Eコレ）ステッカー：400円

※「Eコレ」商品はランダム

※価格は全て税込