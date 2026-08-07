







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、サイ・ヤング賞を2度受賞したタリク・スクーバル投手を、主力級の有望株を手放すことなく獲得した。先発ローテーションがさらに充実したことで、佐々木朗希投手の起用法が変わるかもしれない。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のディラン・ヘルナンデス記者が言及した。



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スクーバルが加入したドジャースでは、昨季のワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸投手との強力な二枚看板が中心になる見込みだ。山本もスクーバルを球界最高の投手と評価し、刺激を受けながら全力を尽くす考えを示している。











この2人に続いて、現在負傷中の大谷翔平選手やタイラー・グラスノー投手、ブレイク・スネル投手も加わるだろう。さらに、スクーバル獲得の対価と予想されていたエメ・シーハン投手やジャスティン・ロブレスキ投手も控えている。



この場合、佐々木が先発ローテーションに残るのかは不透明だ。ブルペン陣に疲労が見える今、試合終盤での登板や調子によってはマイナー降格もあるかもしれない。



注目されるドジャースの先発陣の起用について、ヘルナンデス氏は「現状では、ロブレスキと佐々木はすでにブルペン入りする見通しがある。佐々木については今週初め、そのような配置転換も前向きである旨を示唆していた」と言及した。





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