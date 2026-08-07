ロッテは7日、監督、コーチ、選手を対象としたグルメ企画「PLAYERS COLLAB MENU」として販売している小島和哉投手コラボメニュー「小島のローストビーフ丼」が、2026シーズンの販売数10,000食を突破したと発表した。

「小島のローストビーフ丼」は、全200種類以上を展開している「PLAYERS COLLAB MENU」の中で売上No.1を記録している人気商品。2023年から4年連続となる年間販売数10,000食を達成し、「PLAYERS COLLAB MENU」として初の4年連続10,000食突破となった。

また、今シーズンは過去最速での10,000食達成となった。これを記念し、本日から「小島のローストビーフ丼」を購入者へ、数量限定で「4年連続10,000食達成記念オリジナル紙コースター」をプレゼント。

▼ 小島和哉投手 コメント

「いつも『小島のローストビーフ丼』を食べていただき、ありがとうございます。4年連続で10,000食を達成できたと聞き、とても嬉しく思っています。これからは僕自身がマウンドで結果を残して、もっと多くの皆さんに球場へ来ていただけるよう頑張ります。その結果として、『小島のローストビーフ丼』が2万食、3万食と長く愛されるメニューになってくれたら嬉しいです」