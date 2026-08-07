







大会屈指の左腕・高部陸との投手戦を、佐野日大の鈴木有が制した。相手の失策から奪った1点を守り抜き、無四球完封で1-0の勝利。「鈴木と心中する」と語った麦倉洋一監督の信頼に応え、夏の甲子園で25年ぶりの白星をもたらした。（取材・文：野口航志）





「鈴木と心中するくらいの気持ち」監督の信頼に応えた無四球完封



第108回全国高校野球選手権大会第2日。佐野日大は聖隷クリストファーとの投手戦を1-0で制し、夏の甲子園では25年ぶりとなる勝利を挙げた。



試合終了の瞬間、マウンド上の鈴木有は感情を爆発させた。



「初戦を突破して、甲子園で校歌を歌うという目標を達成できました。うれしいという感情が出て、叫んでしまいました」



9回を投げて無四球完封。大会屈指の左腕と評される高部陸との投げ合いを制した。



試合前、麦倉洋一監督は「うちはもう、鈴木と心中するくらいの気持ち」と、エースへの揺るぎない信頼を口にしていた。同時に描いていたのは、失点を最小限に抑え、少ない点差で終盤まで粘り、最後に1点を奪う展開だった。











試合は、まさに指揮官が描いていた通りとなった。



高部を簡単には攻略できないことは、鈴木も分かっていた。



「格上の投手ですし、相手も最少失点で抑えてくると思っていました。粘り合いになると分かっていたので、先制点を与えない気持ちで投げました」



序盤はスライダーとカットボールを投げ分け、ストライクゾーンを丁寧に使った。中盤以降、聖隷打線がタイミングを合わせ始めると、緩いカーブを加えて狙いを外した。



「制球力は、自分の投球の中で一番鍵を握る部分です。今日はそこが崩れなかったことが良かったです」



球速表示で圧倒するタイプではない。それでも打者を打ち取り、走者を背負えばギアを上げた。



「打たせて取るところと、三振が欲しい場面でスイッチを入れるところ。その緩急をつけた投球ができました」



勝負どころでは、三振を奪ってピンチを切り抜けた。その投球には、今春のセンバツで味わった悔しさと、夏までの3カ月間で積み重ねてきた成長が表れていた。





「やってきたことは間違いではなかった」センバツ後に磨いた決め球

[caption id="attachment_280064" align="alignnone" width="1200"] 佐野日大の鈴木有【写真：産経新聞社】[/caption]











今春のセンバツでは、勝負どころで甘く入った球を捉えられ、悔しさを残した。夏までの約3カ月間は、追い込んでから三振を奪うためのボールを磨いてきた。この日は右打者からスライダーで空振りを奪うなど、ピンチの場面で欲しいアウトを確実に取った。



「三振が欲しい場面で取れたことが、この3カ月で成長したところだと思います。やってきたことは間違いではなかったと感じました」



試合の均衡が破れたのは7回だった。佐野日大は2死から相手の失策で走者を出すと、安打で一、二塁。続く8番・高橋丞が放った打球を外野手が処理できず、待望の1点が入った。



高部にとっては、自責点のつかない失点。それでも佐野日大は、簡単には前へ飛ばせない中で、相手のわずかな隙を得点につなげた。



「うれしい気持ちと、ほっとした気持ちがありました。でも、残りのイニングは絶対にゼロで投げ切ろうという気持ちになりました」



初めて得たリードを守ろうと、鈴木の集中力はさらに高まった。



県大会決勝では、同点の場面で気持ちに緩みが生まれ、失点した経験がある。この日は最後まで同じ失敗を繰り返さなかった。春に一度経験した甲子園のマウンドにも戸惑わず、最終回まで表情を変えずに投げ切った。



制球力を生かした現在のスタイルには、元阪神投手の麦倉監督の教えがある。





「制球で勝負できるようになったのは監督さんのおかげ」



ブルペンではコースの投げ分けを指導され、カーブも教わった。センバツ後にはスプリットの習得にも取り組んだという。



「制球で勝負できるようになったのは監督さんのおかげです。自分にとって憧れの存在ですし、そういう方から教えていただけることは本当にうれしいです」



高校生投手が150キロを次々と計測する時代。鈴木も「出せるなら出したい」と本音を漏らす。それでも、球速だけを追い求めることはない。ソフトバンクの大津亮介や巨人の山﨑伊織ら、制球力で打者を抑える投手を参考に、自らの生きる道を磨いてきた。



高部との投げ合いについても、鈴木は「相手の失点はエラーによるもの。素晴らしい投手と投げ合えたことが大きな経験になった」と、相手への敬意を忘れなかった。











試合終了後、佐野日大の選手たちは甲子園に校歌を響かせた。同校OB、鈴木の父もかつて立った舞台だった。



「小学1年生からここまで野球をさせてくれた両親に感謝しています。父が立った甲子園で、自分も校歌を歌うことができて本当にうれしいです」



監督が託した覚悟に、エースが無四球完封で応えた。相手の失策から生まれた、わずか1点。その1点を最後まで守り切った鈴木の投球が、佐野日大に夏の甲子園での白星をもたらした。



（取材・文：野口航志）













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