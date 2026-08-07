







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6日、シカゴ・カブスと戦い6-7で敗れた。これで今季ワーストの6連敗と苦しい状況に陥っているが、米メディア『ドジャースネイション』は、投手陣が不振の原因になっている可能性について言及している。



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同メディアは「ドジャースはブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、そして大谷を欠きながらも何とか踏みとどまってきた。球団全体の投手層の厚さと、エリック・ラウアー投手の活躍によって、その状況をうまく乗り切ってきた。しかし、オールスターゲーム以降は、その綻びが徐々に表れ始めている」と言及。



続けて、「先発陣はFIP4.97でメジャー27位、被本塁打率2.00でメジャー最下位、防御率4.00でリーグ16位にとどまっている。一方、ブルペンの成績はさらに深刻で、防御率5.59はメジャー28位、FIP5.27も同じく28位となっている。投手陣全体が期待を下回る内容になっており、質の高い投手の補強を必要としている状況にある」と記している。



ドジャースは先日タリック・スクーバル投手の獲得に成功し、スネルの復帰も間近に迫っているとされているが、1日でも早く苦境を脱したいところだ。











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