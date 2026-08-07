







初回に先制を許した神村学園は、3回に3連打などで逆転し、東筑を5-1で下した。3安打を放った主将・梶山侑孜は「自分で決めようとせず、後ろにつなぐ」と強調。昨夏の力みを乗り越えた姿が、2年ぶりの初戦突破を呼び込んだ。（取材・文：野口航志）





「自分が決めよう」と力んだ昨夏 3本の単打に表れた主将の変化



第108回全国高校野球選手権大会第2日。神村学園は東筑を5-1で下し、2年ぶりに夏の甲子園初戦を突破した。



主将の梶山侑孜は3安打。いずれも単打だった。その結果に、今の神村学園らしさが表れていた。



「自分が決めようという気持ちになってしまうと、いい結果にはつながらないと思っています。後ろにつなぐことが自分たちの持ち味です」



昨夏の甲子園では、中心打者を任されながら4打数無安打。チームは初戦で敗れた。打席では「自分が決めよう」という思いが強くなり、力んでしまったという。











今春のセンバツでは2回戦で敗退し、続く九州大会も初戦で姿を消した。結果が出ない時間を経て、梶山は大きな当たりよりも、まず自分が塁に出て、後ろの打者へ託すことの大切さを学んだ。



現在の打撃フォームも、昨年の主将・今岡拓夢（現・埼玉西武ライオンズ）から教わったものだ。ステップやバットの位置をまねし、「今岡さんが昨年キャプテンだったから、今の自分がある」と感謝する。昨夏の悔しさだけでなく、先輩から受け継いだものも、この日の3安打につながっていた。



1点を追う3回。梶山が安打で出塁すると、川崎怜央、森友樹も安打で続き、3連打となった。神村学園は同点に追いつき、その後も相手の暴投を逃さず、一気に試合をひっくり返した。



「どんな形でもいいので、まず自分が塁に出る。そこから全部つなごうという意識を持っていました」



先制を許しても神村学園が落ち着きを失わなかった背景には、小田監督が選手たちへ伝えていたある言葉があった。





「先制点を取られても慌てるな」焦りを生まなかった小田監督の言葉

[caption id="attachment_280043" align="alignnone" width="1200"] 神村学園の小田大介監督【写真：産経新聞社】[/caption]











試合前、小田大介監督は「先制点を取られても慌てるな」と選手に伝えていた。



東筑は初回、主将の平山護が左翼席へ先頭打者本塁打。いきなり追う展開となったが、神村学園のベンチに焦りはなかった。



「監督から『先制点は取られる』と言われていたので、焦りはありませんでした。ベンチもスタメンも、全員が冷静につないでいくことを意識できました」



鹿児島大会では、苦しい展開をほとんど経験していなかった。だからこそ小田監督は、劣勢に立たされてからの粘りをこの試合の“キーポイント”に挙げていた。



さらに、第108回大会の「108」を煩悩の数になぞらえ、選手たちに「欲を捨てなさい」と伝えた。いいところを見せたい、大きな打球を打ちたいという思いを抑え、自分の役割に徹する。その姿勢を最も体現したのが梶山だった。



5回には、監督が試合前にポイントとして挙げていた下位打線が機能する。川本羚豪の二塁打と国分聖斗の中前打で1死一、三塁とし、秀島蒼空の二ゴロの間に4点目を奪った。



梶山は自分の3安打よりも、仲間の働きをたたえた。



「センバツでは下位打線がうまく機能せず、悔しい思いをしました。その悔しさが今回出たと思います。今日は本当に下位打線がよく頑張ってくれました」



チームは11安打を放ち、単打や相手のミス、内野ゴロなども得点へ結びつけた。



投げては、2年生左腕の松永遥斗が先発。初回に本塁打を浴びながらも粘り、5回途中からはエース・龍頭汰樹へつないだ。龍頭は1死一、二塁で登板すると、筋田泰雅を空振り三振、投打の中心である深町光生を右飛に抑え、東筑へ流れを渡さなかった。



6回には田中翔大が右翼席へソロ本塁打を放ち、リードを4点に広げた。試合前に小田監督が描いていた「5点を取り、3点以内に抑えたい」という形にも重なる5-1だった。



それでも梶山は、バントの失敗やベンチワークを課題に挙げ、「次も勝ち切らないと日本一にはつながらない」と気を引き締める。



小田監督は梶山について「キャプテンとして優しすぎる」と笑いながらも、「厳しさを持てるようになり、落ち着きや我慢も出てきた。だからチャンスに強い」と成長を認めた。



昨夏は、自分で決めようとして力んだ。今夏は、3本の単打で後ろへつないだ。主将の変化が打線を動かし、神村学園は先制された試合を落ち着いてひっくり返した。日本一を目指す夏。その第一歩は、欲を捨て、一つずつ塁をつないだ神村学園らしい勝利となった。



（取材・文：野口航志）













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