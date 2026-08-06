「開幕週は衝撃的」村上宗隆、24本塁打で新人本塁打王争い過熱！　他と一…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、今季ここまで24本塁打を記録し、トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手、シンシナティ・レッズのサル・スチュワート内野手と並び、新人選手の中で最多本塁打の三つ巴となっている。日本球界で培った長打力をそのままメジャーの舞台に持ち込み、際立った新人シーズンを送っていると、米メディア『ブレイキングAC』が報じている。

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村上はメジャー1年目としての慣れが求められる中でも、極めて安定した成績を残し続けている。



デビューを果たすと最初の3試合すべてで本塁打を放つという鮮烈な滑り出しを見せ、その活躍は開幕直後から大きな注目を集めた。



当時から寄せられていた期待は、シーズンが進むにつれておおむね現実のものとなっている。



それを踏まえ、同メディアは「衝撃的な開幕週の勢いがしぼむどころか、その長打力はここまで村上の代名詞であり続けている」と評した。



シーズンを追うごとに、村上はホワイトソックス打線の中で重要性を増す役割を担うようになり、経験豊富な同僚たちと並んで試合の流れを一気に変えられる中軸打者としての存在感を強めている。











開幕直後の勢いを一過性のもので終わらせず、シーズンを通じて持続させている点こそ、他の新人選手と一線を画す要素だ。



その上で同メディアは、村上のルーキーシーズンを「2026年で最も注目すべき新人選手のストーリー」の一つに挙げている。



メジャーの統計上、シーズンを通して高い長打力を維持し続けることは決して簡単ではない。



岡本やスチュワートら他の有力新人と本塁打数で並び立っている事実そのものが、村上の1年目の完成度の高さを物語っていると言えるだろう。



残り2カ月のレギュラーシーズンを前に、村上は「球界屈指の注目株」の一人であり続けている。



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