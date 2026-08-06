「四球を1つも与えず」今永昇太、大谷翔平に一発許すも5回1失点で8勝目！…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、5日（日本時間6日）に行われたロサンゼルス・ドジャース戦に先発登板し、5回を投げて7安打1失点、奪三振6、与四球0という内容で今季8勝目を挙げた。カブスはこの試合を7-6で制し、ロサンゼルス・ドジャースに土をつけたと、米メディア『NBCスポーツ』が報じている。

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今永が喫した唯一の失点は、初回に大谷翔平選手（ドジャース）に許した先頭打者本塁打によるものだった。



それ以降は単打を許すのみにとどめ、試合を通じて崩れることはなかった。



カブスはこの日の勝利でドジャースから3連戦を全て制してスイープを達成。



大谷はこの試合で5打数3安打2本塁打3打点をマークし、自身通算24度目のマルチ本塁打試合を演出している。



ヒット記録も9試合連続に伸ばしたが、ドジャースは終盤に猛追を見せたものの一歩及ばなかった。



同メディアによると、今永は直近5試合で防御率1.21という高い安定感を保っているが、そのうち2試合は自身の投球内容が良くても打線の援護に恵まれず、敗戦投手となっているという。











この日はカブス打線が終盤に追い上げられながらも大量得点で援護し、今永の好投を白星へと繋げた。



マシュー・プーリオ記者は今永の制球力の高さに注目し、「四球を1つも与えなかった」点を今回の好投の要因として挙げている。



それを踏まえ、同メディアは「大谷に浴びた一発以外はことごとく単打に抑え込んだ」と評し、今永の安定した投球内容を高く評価した。



カブスは今季ナ・リーグ中地区で優勝争いの中心に位置しており、今永の存在感はローテーションの柱としてますます高まっている。



大谷という強打者を擁する強豪ドジャース打線を単打のみに封じ込めた今回の内容は、今永の制球力の高さを改めて示す結果となった。



援護に恵まれない試合もある中、次戦のワシントン・ナショナルズ戦でも安定した投球を続けられるかが注目される。



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