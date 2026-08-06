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ロサンゼルス・ドジャースのエメ・シーハン投手は、今季の不振を受けて3Aへ降格となった。球速低下や投球フォームへの意識が課題となる中、大型補強によって先発ローテーションへ戻る道も厳しくなっている。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が報じた。



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シーハンは今季、ドジャースで20試合に先発し、95回1/3を投げて防御率5.29を記録した。奪三振108を記録する一方、チーム最多となる被本塁打20も記録するなど、安定感を欠いていた。



特に問題視されているのが速球の球速だ。平均球速は前年の95.6マイル（約153.8キロ）から94.4マイル（約151.9キロ）へ低下し、リーグ平均をやや下回る水準となった。



さらに、ドジャースはトレード期限前にタリク・スクーバル投手とクリス・ブービック投手を獲得した。先発陣には負傷からの復帰を目指すブレイク・スネル投手、大谷翔平選手、タイラー・グラスノー投手も控えており、シーハンが入る余地は限られている。



厳しい状況に陥ったシーハンについて、デーブ・ロバーツ監督は「今季のこれまでのところ、彼の投球はメカニクスに過度に左右されてきた。試合中、打者であれ投手であれ、率直に言って球速のことは頭から追い出すべきだ。しかし、彼にとってはそれが最優先事項になっていた。だから、彼をアスリートとして、勝負モードに戻さなければならない」と言及した。











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