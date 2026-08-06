







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間4日、ダルトン・ラッシング捕手が右肘の張りにより負傷者リスト（IL）する見通しとなった。首痛でIL入りしているウィル・スミス捕手の代役を務める中、自身も離脱する形となったが、現段階ではそこまで深刻ではないようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。



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ラッシングは前日3日のボストン・レッドソックス戦で、同箇所の違和感を理由に急遽スタメンを外れていた。一夜明けた4日、デーブ・ロバーツ監督は試合前の取材対応の中で同選手のIL入りを明言したという。



同メディアは「日曜日の試合前、ドジャースはラッシングを先発メンバーから外した。その後の精密検査で右肘の軽度の肉離れが判明し、翌日にIL入りすることとなった。負傷が軽度と診断されたことは、長期離脱は避けられる可能性が高いという点で明るい材料だ。ただ、少なくとも今後約10日間は、ドジャースは正捕手と第2捕手の両方を欠くことになる」と言及。



合わせて、「両捕手が戦列を離れたため、ドジャースは月曜日にトレードでハンター・フェドゥシア捕手とベン・ロートベット捕手を獲得した。フェドゥシアはメジャーに合流し、エリーゼル・アルフォンゾ捕手とコンビを組む予定となっている」と代役についても記している。











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