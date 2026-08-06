【最新版】「夏の甲子園」最強高校ランキング16～20位｜第108回全国高校野…

第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げている。

ここでは、歴代の選手権大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第107回大会まで時点 ［1/5ページ］

20位： 仙台育英（せんだいいくえい）

所在地:宮城県

正式名称：仙台育英学園高等学校

＜選手権大会成績＞

優勝：1回

準優勝：3回

ベスト4：0回

ベスト8：3回

合計Pt：28Pt

20位には、第104回大会（2022年）優勝、第105回大会（2023年）準優勝と大きくポイントを伸ばした仙台育英がランクイン。

宮城県内最多となる30回の夏の甲子園に出場している仙台育英。

第97回大会（2015年）では平沢大河、郡司裕也らを中心に決勝戦まで駒を進めたが、小笠原慎之介擁する東海大相模（神奈川）に破れ準優勝に。

第104回大会（2022年）は、高橋煌稀、湯田統真、仁田陽翔らの強力先発投手陣で勝ち抜き、決勝は下関国際（山口）を相手に1-8で完勝。東北勢に悲願の優勝旗をもたらした。

第105回大会（2023年）では前年度優勝メンバーを中心に、前評判通りに勝ち進んだが、決勝で勢いに乗る慶応（神奈川）に8-2で敗れ、連覇の夢は潰えた。

2024年は宮城県大会決勝戦で聖和学園に破れまさかの敗退となったが、今年は順調に県大会を勝ち上がり、2年連続32度目の夏の甲子園出場。

開幕初戦で札幌日大に勝利し、4年ぶりの悲願達成へ向け好スタートを切った。

主なOB選手

上林誠知、平沢大河、松原聖弥、郡司裕也ら

第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げている。

ここでは、歴代の選手権大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第107回大会まで時点 ［2/5ページ］

19位：東海大相模高校（とうかいだいさがみ）

所在地：神奈川県

正式名称：東海大学付属相模高等学校

＜選手権大会成績＞

優勝：2回

準優勝：1回

ベスト4：0回

ベスト8：3回

合計Pt：28Pt

19位は神奈川の強豪・東海大相模。

夏の甲子園では、第52回（1970年）と第97回（2015年）に優勝。1970年は決勝戦でPL学園（大阪）に打ち勝ち初優勝。

2015年は、小笠原慎之介と吉田凌の2枚看板で、佐藤世那、平沢大河らの仙台育英（宮城）に勝利し、大会生誕100年の節目の年を彩った。

2022年は県大会決勝まで上り詰めるも、横浜に大接戦の末に敗退。2024年は県大会決勝戦で横浜を破り、5年ぶり12回目の甲子園出場。関東第一に敗れベスト8となった。

昨年も県大会決勝戦で横浜と対戦。先制するも投手陣が撃ち込まれ敗戦。2年連続での甲子園出場を逃した。

3年ぶりの甲子園出場を目指した今年の夏。神奈川県大会4回戦で横浜と再び対戦したが、無念のコールド負け。来年以降のリベンジに期待したい。

主なOB選手

原辰徳、森野将彦、大田泰示、菅野智之ら

第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げている。

ここでは、歴代の選手権大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第107回大会まで時点 ［3/5ページ］

18位：高松商業（たかまつしょうぎょう）

所在地：香川県

正式名称：高松商業高等学校

＜選手権大会成績＞

優勝：2回

準優勝：0回

ベスト4：1回

ベスト8：5回

合計Pt：28Pt

香川の伝統校・高松商は18位にランクイン。

夏の甲子園で優勝したのは第11回（1925年）と第13回（1927年）。第11回は、決勝で早稲田実（東京）を破り初優勝。

四国勢で初めての栄冠を手にした。第13回は決勝で広陵中（広島）を破っての優勝となっている。

長い歴史を誇る同校は、近年でも甲子園で活躍。第103回（2021年）は、2回戦から登場し、強豪・作新学院（栃木）を破って3回戦へと駒を進めた。

また、2022年には浅野翔吾を擁してベスト8入り。

今年は香川県大会決勝戦まで駒を進めたが、英明に敗れ惜しくも敗退。4年ぶりの夏の甲子園出場とはならなかった。

主なOB選手

宮武三郎、水原茂、松永昂大、浅野翔吾ら

第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げている。

ここでは、歴代の選手権大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第107回大会まで時点 ［4/5ページ］

17位：作新学院高校（さくしんがくいん）

所在地：栃木県

正式名称：作新学院高等学校

＜選手権大会成績＞

優勝：2回

準優勝：0回

ベスト4：2回

ベスト8：2回

合計Pt：28Pt

16位には栃木県最多16回の出場を誇る作新学院が登場。

優勝を果たしたのは、第44回（1962年）と第98回（2016年）だ。初優勝時の第44回大会では、史上初の春夏連覇を達成。

記憶に新しい第98回では、エース今井達也が力のある速球で他校を圧倒。4番・入江大生は、2回戦から準々決勝まで3試合連続本塁打をマークした。

2011年以降、10大会連続で夏出場を果たしていた作新学院だが、2022年についにその牙城が崩れた。

昨年は栃木県大会決勝戦で青藍泰斗に延長タイブレークの末に敗戦。

今年も準決勝で佐野日大に敗れ、5年連続で甲子園出場を逃すこととなった。

主なOB選手

江川卓、落合英二、岡田幸文、石井一成、今井達也ら

第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げている。

ここでは、歴代の選手権大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第107回大会まで時点 ［5/5ページ］

16位：慶応高校（けいおう）

所在地：神奈川県

正式名称：慶應義塾高等学校

＜選手権大会成績＞

優勝：2回

準優勝：1回

ベスト4：0回

ベスト8：3回

合計Pt：28Pt

15位には2023年に旋風を巻き起こした「陸の王者」慶應高校がランクイン。

1916年(大正5年) 第2回全国中等学校優勝野球大会で慶応普通部として初優勝。しかし1962年の第44回全国高校野球選手権大会以降、長らく甲子園から遠ざかっていた。

2008年に46年ぶりの甲子園出場を決め準々決勝まで駒を進めたが、その後は強豪校ひしめく神奈川県ともあり、2018年まで夏の甲子園への切符は掴めなかった。

2023年は神奈川大会決勝戦で横浜を破り、甲子園に出場。広陵（広島）、沖縄尚学（沖縄）などの強豪校を次々に撃破すると、決勝戦では前年度優勝校の仙台育英（宮城）の連覇を阻み、107年ぶりの甲子園優勝を果たした。

しかし高校野球屈指の激戦区である神奈川県だけに、甲子園に出場し続けることは難しく、昨季は4回戦で敗退。

今年は神奈川県大会準決勝まで駒を進めたが、優勝候補とも目される横浜に敗れ3年ぶりの出場は果たせなかった。

主なOB選手

山本泰寛、矢崎拓也、柳町達、廣瀬隆太ら

【了】