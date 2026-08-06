トラブゾンスポルは6日、エジプト代表FWモハメド・サラーの加入を発表した。

今夏に『アンフィールド』を去った“エジプトの王”の新天地がトルコに決まった。契約期間は2028年6月30日までの2年間で、背番号は「10」に。トルコ人ジャーナリストのヤーズ・サブンジュオール氏によると、年俸は1700万ユーロ（約31億円）となるようだ。

現在34歳のサラーはバーゼル、チェルシー、フィオレンティーナ、ローマを経て2017年夏にリヴァプールへ完全移籍加入。公式戦通算442試合に出場し、クラブ歴代3位の257ゴールを挙げるなど、9年間に渡って絶対的エースとして活躍した。チャンピオンズリーグ（CL）を含む数多くのタイトル獲得に貢献し、プレミアリーグ得点王を4度受賞。従来の契約期間は2027年6月末までとなっていたが、今年3月に退団が発表された。

また、エジプト代表ではここまで国際Aマッチ通算119試合に出場し、66ゴール37アシストをマーク。今夏に行われたFIFAワールドカップ2026では史上初のベスト16進出の原動力となった。

サラーの新天地となるトラブゾンスポルはスュペル・リグ（トルコリーグ）で過去7度の優勝を誇る名門で、現在はマンチェスター・ユナイテッドからレンタル中のカメルーン代表GKアンドレ・オナナや、FIFAワールドカップ2026で最優秀ゴール賞を受賞したカーボベルデ代表DFシドニー・ロペス・カブラルが在籍している。

【動画】トルコでキャリアの新章をスタートさせるサラー