







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は5日（日本時間6日）、シカゴ・カブス戦で2本の本塁打を放ち、球団の先頭打者本塁打ランキングで歴代2位に浮上した。しかし、チームは終盤の反撃も及ばず、今季ワーストとなる6連敗を喫している。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。



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大谷は初回、ドジャース加入後29本目となる先頭打者本塁打を放った。球団歴代ランキングでは単独2位となり、首位のムーキー・ベッツ内野手まで残り3本に迫っている。



しかし、その裏にカブスのピート・クローアームストロング外野手も先頭打者本塁打を放ち、すぐに同点となった。2回にはダンズビー・スワンソン内野手とクローアームストロングの適時二塁打で、カブスがリードを広げた。



それでも8回、カイル・タッカー外野手とベッツの連打から、マックス・マンシー内野手が3ラン本塁打を放った。さらにミゲル・ロハス内野手の安打に続き、大谷がこの試合2本目となる2ラン本塁打を放ち、1点差まで詰め寄った。



それでも勝利を掴めなかったドジャースについて、コロマ氏は「ドジャースのリリーフ陣は8回裏、カブスの得点を許さず、9回表の展開に期待を持たせた。しかし、残念ながらドジャースは9回表に三者凡退に終わり、終盤の逆転劇は頓挫した。ドジャースが6連敗を喫したのは、2025年7月以来のことだ」と言及した。











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