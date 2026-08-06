第108回全国高等学校野球選手権大会は6日、阪神甲子園球場で大会2日目を迎えた。第2試合では聖隷クリストファー（静岡）と佐野日大（栃木）が対戦。佐野日大が1-0で接戦を制し、2回戦進出を決めた。

聖隷クリストファーは高部陸、佐野日大は鈴木有の両エースが先発した。

初回、佐野日大は1番・桜岡稜万が四球で出塁。しかし、けん制球に誘い出されて盗塁死となり、後続も打ち取られて無得点に終わった。

聖隷クリストファーは4回、2番・松谷寛太の安打などで1死二塁の好機をつくる。しかし、4番・宮本慶太朗、5番・小金沢玲雄の中軸が相次いで凡退し、先制点を奪えなかった。

その後も聖隷クリストファーの高部、佐野日大の鈴木による投手戦が続き、スコアボードには「0」が並んだ。

均衡が破れたのは7回だった。

佐野日大は7番・荒川結衿の安打などで2死一、二塁の好機をつくる。ここで8番・高橋丞が中堅へ飛球を放つと、中堅手・鈴木悠陽が落球。この間に二塁走者が本塁へ生還し、待望の先制点を挙げた。

追いつきたい聖隷クリストファーは8回、1死二塁の好機を迎えたものの、後続が倒れて無得点。佐野日大の鈴木が得点を許さなかった。

佐野日大の先発・鈴木は9回も聖隷クリストファーの反撃を封じ、1点のリードを守り切った。好投手・高部との投げ合いを制して完封勝利を挙げ、佐野日大を2回戦進出へ導いた

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