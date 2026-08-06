







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝や右上腕二頭筋の問題によって投手としての復帰が遅れ、打者としても休養を与えられる状況となっている。それでも出場への意欲が高い大谷は、ジレンマを抱えながらの調整が続いている。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のスリジャニー・チャクラボーティ記者が言及した。



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大谷は今季から本格的に二刀流へ復帰し、投手としてサイ・ヤング賞級の成績を残していた。しかし、左膝の痛みや右上腕二頭筋の違和感に悩まされ、7月3日（日本時間4日）を最後に登板していない。



当初、大谷は左膝に違和感があっても投げられると考えていたものの、その後は投手として出場できなくなり、シアトル・マリナーズ戦では打者としてもスタメンを外れた。



大谷は試合出場を強く望む選手であり、痛みを抱えていてもプレーを続けようとする傾向がある。マリナーズ戦を欠場する前にも膝の痛みを球団へ伝えたが、本人は出場を希望していたとされ、最終的には球団側が休養を決めた。



厳しい状態が続く大谷について、チャクラボーティ氏は「彼はトレーナー陣に対し、膝の痛みが再発していると伝えたようだ。彼はマリナーズとのシリーズ最終戦までプレーしたがったようだが、最終的に球団は休ませることを決断した」と言及した。











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