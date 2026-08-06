ガラタサライがポルトガル代表FWラファエル・レオン獲得に向けてミランとの交渉を進めているようだ。

今夏の移籍市場でミラン退団の可能性が取りざたされているレオン。選手自身はプレミアリーグへの挑戦を希望しているものの、ここまで個人・クラブの双方が求めるようなオファーは届いていない。

そんななか、ここに来て具体的な動きを見せているのが、トルコの強豪ガラタサライだ。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキラ氏によれば、ガラタサライは先日、3000万ユーロ（約54億7000万円）のファーストオファーをミランに掲示したが、5000万ユーロ（約91億円）から6000万ユーロ（約109億円）に評価額を定めるロッソネリに即座に拒否されたという。

ただ、今後も交渉を継続していく構えで、個人間ではチーム最高給とされるナイジェリア代表FWヴィクター・オシムヘンと同等のサラリーを求めるレオンとの交渉を同じく進めていくようだ。

現在27歳のレオンはスポルティングとリールでプレーした後、2019年夏にミランへ完全移籍加入。ここまで公式戦通算291試合出場80ゴール65アシストという成績を残しており、2021－22シーズンのセリエA制覇に大きく貢献したほか、2023－24シーズンからは10番を背負っている。