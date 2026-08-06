







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6日、シカゴ・カブスと戦い6-7で敗れた。この試合では主砲のフレディ・フリーマン内野手が途中交代するアクシデントがあったが、幸いにも本人も自虐を飛ばせるほど軽症にとどまっているようだ。米メディア『USAトゥデイ』が報じた。



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1-6とドジャース5点ビハインドで迎えた5回表1死一塁。第3打席に入ったフリーマンは、マウンド上の今永昇太投手が初球に投じた内角高めのストレートに対し、途中でバットを止めようとするもボールが当たりファウルに。この際に右手にもボールが当たっており、裏の守備から途中交代となった。



同メディアは「ロバーツ監督は報道陣に対し、『手にボールを受けたが、幸いにもレントゲン検査では骨折は確認されなかった』と語った。本人も前向きな見通しを示しており、金曜日のアリゾナ・ダイヤモンドバックスとのカード初戦には先発出場するつもりだと語った。ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、彼は『顔のところに来たボールを振ってしまった罰だよ』と述べている」と言及。



続けて、「フリーマンが離脱することになれば、それが短期間であっても、ましてや手を骨折して長期離脱になっていれば、すでに今季ワーストの6連敗を喫し、2カード連続でスイープされるなど苦しんでいるドジャースにとって大きな痛手となっていただろう」と記している。











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