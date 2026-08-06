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6日のプロ野球公示で、阪神タイガースは早川太貴投手を一軍登録から抹消した。



早川は、2024年育成ドラフト3位でくふうハヤテ（現ハヤテベンチャーズ静岡）から入団。



ルーキーイヤーの昨年7月に支配下登録を勝ち取ると、一軍で3試合（先発2試合）に登板。計11回1/3を無失点に抑え、防御率0.00と奮闘した。



プロ2年目となる今季は、オープン戦5試合に救援登板して防御率2.25と結果を残し、中継ぎとして開幕一軍入りを果たす。5月6日に登録抹消後は二軍で先発やロングリリーフとして調整を重ね、7月22日に再び一軍登録された。











前日の8月5日に行われた横浜DeNAベイスターズ戦では、5回裏から2番手として登板。5回は満塁のピンチを無失点でしのぐが、6回に打者一巡の猛攻を浴びて5失点。2回で46球を投げ、被安打8、奪三振2、与四死球2という内容でマウンドを降りていた。



今季は9試合（先発1試合）登板で、0勝2敗1ホールド、防御率9.22という数字となっている。







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