プレミアリーグを新体制で迎えるクラブが2026－27シーズンは過去最多となっているようだ。

プレミアリーグでは長年マンチェスター・シティを率いたジョゼップ・グアルディオラ監督やニューカッスルのエディ・ハウ監督に加え、リヴァプールのアルネ・スロット監督、クリスタル・パレスのオリヴァー・グラスナー監督らが昨季限りで退任しており、多くのクラブが今夏に新監督を迎え入れている。

マンチェスター・シティはエンツォ・マレスカ監督を招へいしたほか、リヴァプールはアンドニ・イラオラ監督、ボーンマスはマルコ・ローゼ監督、チェルシーはシャビ・アロンソ監督、フルアムはアルバロ・アルベロア監督、ニューカッスルはマティアス・ヤイスレ監督、クリスタル・パレスはピエール・サージュ監督、ノッティンガム・フォレストはグラスナー監督、イプスウィッチはガリー・オニール監督がそれぞれ就任している。

この結果、プレミアリーグ公式X（旧：ツイッター）によると、開幕の時点で、9つのクラブに新監督が就任していることは、プレミアリーグ史上最多の数字になっているという。

また、イギリスメディア『TNT Sports』では、現在のプレミアリーグに所属するクラブで2年以上指揮を執っているクラブは、アーセナル（ミケル・アルテタ監督）、アストン・ヴィラ（ウナイ・エメリ監督）、リーズ（ダニエル・ファルケ監督）、ブライトン（ファビアン・ヒュルツェラー監督）、サンダーランド（レジス・ル・ブリ監督）のわずか5クラブしかないことも伝えられており、プレミアリーグで長期政権を築く難しさが明らかになっている。