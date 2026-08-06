







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5日、右肘の負傷により離脱しているダルトン・ラッシング捕手について、今季中の捕手復帰が厳しい状況になったことが判明した。一見すると緊急事態のように見えるが、米メディア『ドジャースウェイ』は対処は十分可能だと主張している。



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ドジャースは正捕手のウィル・スミス捕手が首痛により6月中旬から離脱中。ラッシングはグラウンド内外で物議を醸す振る舞いがありつつも、ここまでスミスの代役として奮闘していた。



そのラッシングもいなくなってしまうというまさかの展開となったが、同メディアは「たとえ今季中に捕手復帰できなかったとしても、ポストシーズン開始までに窮地に陥ることはないはずだ。スミスがいつ復帰するのかについて、球団から明確な時期は示されていないが、元々10月までにはとの見通しが立てられていた。彼は既に練習を再開しており、打撃のリハビリも初期段階に入っている」と指摘。



続けて、「ドジャースがトレード期限前に捕手を2人補強した理由にも納得がいく。しかも、その2人はいずれも球団や投手陣のことをよく知る経験者だ。もちろん、ラッシングの回復状況次第では、ポストシーズンで捕手を3人ロースター入りさせる必要に迫られる可能性もある」と記している。











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