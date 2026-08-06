オリックス・バファローズ 最新情報
オリックス・バファローズの中川圭太は5日、京セラドーム大阪で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「6番・左翼」で先発出場。5回に見事なジャンピングキャッチを披露した。
オリックスは2－1とリードした展開で、5回表の守備に就く。オリックスのマウンドには、10勝目を目指すアンダーソン・エスピノーザ。1死無走者となり、2番の辰己涼介を打席に迎えた。
カウント1－1からの3球目、甘く入ったツーシームを辰己に逆方向に運ばれた。
打球は大きな弧を描いて左翼フェンス際へ飛んでいくが、左翼の中川がフェンス際でジャンピングキャッチを決め、ボールを見事グラブに収めた。
中川のファインプレーにマウンドのエスピノーザも拍手を送り、帽子を取って感謝を示した。
好守に助けられたエスピノーザは7回1失点の好投でリーグトップタイの10勝目をマーク。ベネズエラ出身投手として初となるNPBでの2桁勝利となった。
この試合はオリックスが投打で素晴らしいプレーを披露し、3－1で楽天に勝利。同カード3連戦で2連勝となり、6日の試合では3連勝を狙う。
【動画】エスピノーザも脱帽、中川圭太のジャンピングキャッチ
DAZNベースボールの公式Xより
ドンピシャのタイミング
中川圭太 ジャンピングキャッチ
エスピノーザも脱帽🧢
⚾️オリックス×楽天
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