オリックス・バファローズの中川圭太【写真：産経新聞社】


　


オリックス・バファローズ　最新情報

　オリックス・バファローズの中川圭太は5日、京セラドーム大阪で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「6番・左翼」で先発出場。5回に見事なジャンピングキャッチを披露した。
 
　オリックスは2－1とリードした展開で、5回表の守備に就く。オリックスのマウンドには、10勝目を目指すアンダーソン・エスピノーザ。1死無走者となり、2番の辰己涼介を打席に迎えた。
 
　カウント1－1からの3球目、甘く入ったツーシームを辰己に逆方向に運ばれた。
 

　

 
　打球は大きな弧を描いて左翼フェンス際へ飛んでいくが、左翼の中川がフェンス際でジャンピングキャッチを決め、ボールを見事グラブに収めた。
 
　中川のファインプレーにマウンドのエスピノーザも拍手を送り、帽子を取って感謝を示した。
 
　好守に助けられたエスピノーザは7回1失点の好投でリーグトップタイの10勝目をマーク。ベネズエラ出身投手として初となるNPBでの2桁勝利となった。
 
　この試合はオリックスが投打で素晴らしいプレーを披露し、3－1で楽天に勝利。同カード3連戦で2連勝となり、6日の試合では3連勝を狙う。

 






　


【動画】エスピノーザも脱帽、中川圭太のジャンピングキャッチ
 
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

ドンピシャのタイミング

中川圭太 ジャンピングキャッチ
エスピノーザも脱帽🧢

⚾️オリックス×楽天

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
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