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横浜DeNAベイスターズの宮下朝陽は5日、横浜スタジアムで行われた阪神タイガース戦に「8番・遊撃」で先発出場。7回の遊撃守備で、好守を披露した。



DeNAが11－3と大きくリードして迎えた7回、先発の東克樹が2死一二塁というピンチを背負い、打席に1番の近本光司を迎えた。











2球目のストレートを近本に弾き返され、打球は二遊間を抜けていこうかという当たりになった。



しかし、遊撃の宮下がこの打球に追いつくと、一回転しながら一塁へ送球。一塁の佐野恵太もワンバウンド送球を見事に捕球し、俊足の近本をアウトにとってピンチを切り抜けた。



この試合、宮下は打っても2回に5号2ランを放つなど、4打数2安打2打点と大活躍。攻守で大きく存在感を示した。



宮下は、2025年ドラフト3位で東洋大から入団。東洋大では1年からレギュラーとなり、二遊間を守りながらも広角に長打を放てる強打者として評価を高めてきた。



今季はルーキーイヤーながら、本格ブレイクの気配を漂わせている。チーム待望の正遊撃手誕生となるか、今後の活躍に期待が高まる。

























【動画】好捕からの一回転スロー！宮下朝陽の遊撃守備がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













ハマスタを照らす陽の光



打って守れるショートストップ

宮下朝陽 好フィールディングで笑顔



⚾️DeNA×阪神

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【了】